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В Кемеровской области автобус с рабочими рухнул в обрыв

Трагедия в Кемеровской области. Автобус с рабочими шахты "Распадская" рухнул в обрыв. В машине находились 22 человека. 6 человек погибли, 16 получили ранения. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Известно, что автобус съехал с технологической дороги и опрокинулся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

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