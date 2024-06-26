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В Кении объявили чрезвычайное положение на фоне массовых протестов

В Кении объявлено чрезвычайное положение на фоне массовых протестов. Силы обороны направили в поддержку полицейским.

По сообщениям местных СМИ, в результате демонстраций против повышения налогов погибли 8 человек. Еще 50 пострадали. Президент Кении заявил, что готов вступить в диалог с протестующими.

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