В Кении погибли почти 100 человек из-за продолжительных дождей

В Кении из-за наводнений, вызванных продолжительными проливными дождями, погибли почти 100 человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на американский телеканал ABC News.

По данным местной полиции, наибольшее количество смертей зарегистрировано в столице Кении - Найроби. По всей стране затоплены целые кварталы, большая часть автомобильных дорог закрыта. Кенийские железные дороги объявили о приостановке движения пригородных поездов. Более 130 тыс. человек были вынуждены покинуть свое жилье.

От стихии пострадали не только жилые дома и инфраструктура, но и учебные заведения. Более 100 школ затоплены, в некоторых из них обрушились стены и снесло крыши.

Пострадал также главный аэропорт страны. 27 апреля были отменены рейсы. Под воду ушли взлетно-посадочная полоса, терминалы и грузовой отсек.

Сильные дожди обрушились в середине марта не только на Кению, но и на другие страны Восточной Африки. Сообщается, что в Танзании погибли 155 человек, а в соседней Бурунди пострадали более 200 тыс. человек.

Департамент метеорологии Кении предупредил об увеличении осадков, что грозит ухудшением ситуации. Синоптики считают, что причиной сильных ливней на востоке континента является климатическое явление Эль-Ниньо.