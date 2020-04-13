В Кении показали уникального детеныша - гибрид зебры и осла.Сейчас малыш-зонки находится в национальном парке Чулу-Хиллз. Как сообщает CNN, на животном почти нет присущих зебрам полос.

Вероятнее всего, в прошлом году мама-зебра покинула национальный парк и присоединилась к стаду скота, а уже спустя 12 месяцев появился необычный звереныш. Зонки сочетает в себе крепкое тело папы-осла и полосатые ноги его матери-зебры, что делает его уникальным созданием.



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