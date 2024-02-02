В Кении при взрыве на автозаправке погибли 2 человека и около 300 пострадали

ЧП произошло в столице Кении. В Найроби взорвалась автозаправка, по некоторым данным, нелегальная. После серии взрывов над городом поднялся огненный столб. Пожар быстро перекинулся на ближайшие дома.

Погибли 2 человека, пострадавших - около 300. Почти всем потребовалась госпитализация. В числе жертв - 25 детей, у многих ожоги дыхательных путей. Для ликвидации последствий задействованы все экстренные службы города. Идет эвакуация населения.