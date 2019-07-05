В Кентукки вторые сутки горит склад с бурбоном Jim Beam

В Кентукки вторые сутки горит склад с бурбоном известной марки Jim Beam. Уничтожено 45 тысяч бочек алкоголя - это фактически семь миллионов литров. Языки пламени поднимаются на десятки метров, а сам виски растекся по реке. Вероятной причиной возгорания могла стать молния. Компания не называет сумму ущерба и уверяет, что на потребителях происшествие не скажется. Однако по некоторым данным, потери Jim Beam могут достигать 300 миллионов долларов.





