В Керченскам проливе в нейтральных водах горят два судна - "Канди" и "Маэстро"

Масштабная спасательная операция развернулась в эти минуты в Черном море у входа в Керченский пролив. В нейтральных водах горят два судна - "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании. Экипажи состоят из граждан Индии и Турции. К настоящему моменту известно о 11 погибших. 14 человек удалось спасти. Очевидцы говорят, что много людей находится в воде. В поиске выживших задействованы порядка 17 кораблей. В районе катастрофы сильное течение. Известно, что судна шли из Темрюка в Ливию со сжиженным газом на борту. В районе Керченского пролива на одном из них произошел взрыв. Огонь быстро перекинулся на второй корабль.