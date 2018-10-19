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В Керчи завершилась церемония прощания с погибшими в политехническом колледже

В Керчи возле храма Иоанна Предтечи завершилась церемония прощания с погибшими в политехническом колледже. Сейчас траурная процессия направляется к центральному кладбищу. Большую часть жертв, погибших от рук стрелка, похоронят в Крыму, четверых - в Краснодарском крае.

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