В Хабаровске ледоход разрушил часть набережной

Лед против камня - в российском Хабаровске набережная уступила натиску ледохода. Громадные льдины на Амуре вышли на пешеходную зону, выломали ограждения и повредили четыре бетонные опоры.



Ранее ничего подобного в городе не наблюдалось. Поврежденный участок огражден, проводится оценка состояния. Главная задача - выяснить, не получила ли повреждений опорная стена. Пешеходов пока на набережную не пускают.