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В Хабаровске полиция пресекла несанкционированный митинг

Сценарии "цветных революций" хотят протолкнуть и в России. Полиция в Хабаровске не дала протестующим установить палатки на площади перед зданием правительства. На несогласованной с властями акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержано около 40 человек.

Митинги в Хабаровске начались 11 июля в связи с арестом губернатора Фургала, которого обвиняют в организации убийств.

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