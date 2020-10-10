В Хабаровске полиция пресекла несанкционированный митинг

Сценарии "цветных революций" хотят протолкнуть и в России. Полиция в Хабаровске не дала протестующим установить палатки на площади перед зданием правительства. На несогласованной с властями акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержано около 40 человек.