В Хабаровском крае медведь разгромил автомобиль, который сбил его

Водитель в Хабаровском крае не заметил медведя на дороге и наехал на косолапого. От удара авто остановилось, мишка встал как ни в чем не бывало, но обидчика не простил. Он набросился на машину, оторвал бампер, разорвал капот и выдавил лобовое стекло. К счастью для водителя добраться до него лесному обитателю не удалось.