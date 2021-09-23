В Хабаровском крае обнаружили обломки пропавшего самолета

Сотрудники российского МЧС нашли обломки пропавшего самолета Ан-28. Утром в регионе усилили поиски - привлечены воздушные силы. Ранее это сделать не удавалось из-за плохих погодных условий. Ночью операция велась только наземной группой. Она результатов так и не принесла. Сейчас спасатели думают, как добраться до места крушения - обломки самолета лежат на склоне горы. Судно выполняло технический рейс. Пропало около 7 вечера по местному времени. На борту находились 6 человек.