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В Хабаровском крае обнаружили обломки пропавшего самолета
Сотрудники российского МЧС нашли обломки пропавшего самолета Ан-28. Утром в регионе усилили поиски - привлечены воздушные силы. Ранее это сделать не удавалось из-за плохих погодных условий. Ночью операция велась только наземной группой. Она результатов так и не принесла. Сейчас спасатели думают, как добраться до места крушения - обломки самолета лежат на склоне горы. Судно выполняло технический рейс. Пропало около 7 вечера по местному времени. На борту находились 6 человек.
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