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В Хабаровском крае перевернулся автобус: погибли 7 человек
Смертельное ДТП произошло в Хабаровском крае. По последним данным, погибли 7 человек, пострадали еще 23.
Водитель автобуса, перевозивший работников компании "Амур Минералс", не справился с управлением на повороте. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось на бок, сообщили в ГИБДД региона.
На место страшной аварии отправили вертолет с медиками и спасателями.
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