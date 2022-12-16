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В Хабаровском крае перевернулся автобус: погибли 7 человек

Смертельное ДТП произошло в Хабаровском крае. По последним данным, погибли 7 человек, пострадали еще 23.

Водитель автобуса, перевозивший работников компании "Амур Минералс", не справился с управлением на повороте. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось на бок, сообщили в ГИБДД региона.

На место страшной аварии отправили вертолет с медиками и спасателями.

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