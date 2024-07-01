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Хотела угостить родственников - в Хабаровском крае в своем авто женщина перевозила 111 пластиковых контейнеров с черной икрой

Как рассказали в МВД России, полицейские обнаружили 111 пластиковых контейнеров с деликатесом в самодельном термоящике, когда остановили машину фигурантки в Хабаровске. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело за незаконный оборот биоресурсов, занесенных в Красную книгу России (подробнее в видео).

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