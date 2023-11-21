В ХАМАС заявили, что приближается заключение соглашения о перемирии с Израилем

Глава палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о прогрессе в переговорах с Израилем о перемирии, сообщаютРИА Новости.

По словам Хании, ХАМАС и еврейское государство приближаются "к заключению соглашения о перемирии". Он отметил, что движение передало свой ответ Катару и другим посредникам в переговорах. По данным телеканала Al Arabiya, Катар раскроет детали соглашения в ближайшие часы.