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В ХАМАС заявили, что приближается заключение соглашения о перемирии с Израилем

В ХАМАС заявили, что приближается заключение соглашения о перемирии с Израилем

Глава палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о прогрессе в переговорах с Израилем о перемирии, сообщаютРИА Новости.

По словам Хании, ХАМАС и еврейское государство приближаются "к заключению соглашения о перемирии". Он отметил, что движение передало свой ответ Катару и другим посредникам в переговорах. По данным телеканала Al Arabiya, Катар раскроет детали соглашения в ближайшие часы.

На прошлой неделе американская газета The Washington Post написала, что Соединенные Штаты, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

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