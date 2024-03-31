В Ханое зафиксирован рост случаев лихорадки денге

С 2024 года в столице Вьетнама зафиксировано 513 случаев лихорадки денге, что в три раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет БЕЛТАсо ссылкой на портал Vietnam News.



По словам издания, в последние недели отмечается увеличение случаев лихорадки денге в городе, среднее количество заболевших в неделю составляет от 17 до 24 человек. Особенно высокая заболеваемость наблюдается в районах Донг Да, Ха Донг, Хоанг Май, Хай Ба Чунг, Бак Ту Лием, Чуонг Ми и Тхань Суан.



В ответ на эту тревожную ситуацию департамент здравоохранения Ханоя разработал план на текущий год, направленный на борьбу с распространением болезни. План подчеркивает необходимость принятия проактивных мер в каждом районе и муниципалитете с учетом всех факторов, а также стратегическое размещение обученного персонала и дополнительных ресурсов для эффективного противодействия вспышкам заболевания.



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