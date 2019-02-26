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В Ханое завершаются последние приготовления ко второй встрече Ким Чен Ына и Дональда Трампа
Лидер КНДР уже прибыл во Вьетнам. Отметим, переговоры начнутся завтра и продлятся два дня. Они будут в таком же формате, что и первые в Сингапуре в прошлом году. Главы Северной Кореи и США пообщаются тет-а-тет, пообедают и примут участие во встречах их делегаций в расширенном формате. Стороны планируют обсудить, на каких условиях Пхеньян готов отказаться от ядерного оружия и ракетных испытаний. Ранее Трамп заявлял, что с полным разоружением Северная Корея быстро станет экономическим центром.
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