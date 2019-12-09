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В Харбине начался Международный фестиваль льда и снега

В китайском Харбине начался Международный фестиваль льда и снега. Он традиционно открывает зимний туристический сезон. А сам Харбин по праву считается одним из центров ледяной и снежной культуры мира. На фестивале гости катаются на горных лыжах и купаются в проруби реки Сунгари. Пройдет и выставка ледяных скульптур. Для их создания из реки достанут около 120 тысяч кубических метров ледяных блоков.

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