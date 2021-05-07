В Харькове неизвестные порвали баннеры ко Дню Победы

В Украине некоторые радикально настроенные граждане пытаются избавиться от напоминания о Дне Победы. В Харькове неизвестные сняли и разорвали баннеры с поздравлениями к празднику. Кадры вандализма попали на камеру. На записи видно, как группа людей в черной одежде разрывает праздничные плакаты. Реакции властей пока не последовало.