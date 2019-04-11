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В Судане военный переворот

Из Хартума поступает информация о военном перевороте. Армия Судана объявила о важном заявлении, с которым она выступит в ближайшее время. На данный момент группа офицеров вошла в здание государственной телерадиовещательной компании в Омдурмане - городе-спутнике столицы Судана. В районе значительно усилены меры безопасности.

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