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В Херсоне сработали системы ПВО

В Херсоне сработали системы ПВО

Власти Херсонской области сообщили о сработавшей системе ПВО из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщают РИА Новости.

Пока информации о пострадавших у ВГА нет.

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