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В Херсонской области полицейский открыл стрельбу из служебного оружия

Полицейский беспредел пугает граждан Украины. Вместо того чтобы решать проблемы, правоохранители их создают. На трассе в Херсонской области оперативник едва не спровоцировал ДТП. Однако вместо признания своей вины и извинений перед другими водителями решил злоупотребить полномочиями. Правоохранитель открыл стрельбу по присутствующим из служебного оружия. Одному прострелил ногу, второму водителю пуля попала в живот.Не остановил стража правопорядка и тот факт, что в машине потерпевших находились дети.

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