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В Хорватии планируют частично открыть границы
Правительство Хорватии планирует частично открыть границы. Уже на этой неделе власти обсудят ряд послаблений, среди которых открытие пунктов пропуска через границу на автотрассах и старт внутренних перелетов. В планах также начать восстановление туризма, в том числе вновь открыть двери гостевых домов и частных апартаментов, восстановить морской туризм, разрешить работать ресторанам и кафе.
Вводить поэтапные ослабления ограничений продолжают по всему миру. С сегодняшнего дня власти Словении разрешили гражданам заниматься спортом на открытом воздухе. Уже в начале мая в стране заработают автосалоны и магазины.
В Нур-Султане и Алматы при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологической безопасности возобновили работу некоторые промышленные предприятия, в том числе строительной отрасли.
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