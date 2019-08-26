В Хорватии погоня за мигрантами закончилась смертельным ДТП

На границе со Словенией фургон, перевозивший нелегалов, не остановился для проверки документов. Пограничные службы начали преследование. Скрываясь, водитель направил машину в реку и сбежал. Сейчас его разыскивает полиция. А нелегальных пассажиров из фургона удалось спасти, однако позже одна пострадавшая скончалась в больнице. К слову, Словения сейчас укрепляет южную границу с Хорватией после увеличения потока мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь рубеж.