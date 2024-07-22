В Хорватии при стрельбе в доме престарелых погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в доме престарелых в хорватском городе Дарувар. Об этом сообщает Хорватское радио и телевидение (HRT), пишет БЕЛТА.

Отмечается, что пока не удалось получить какую-либо официальную информацию от властей. По информации HRT, жуткое событие произошло 22 июля около 11:00 по местному времени.

"Мужчина вошел в дом престарелых и инвалидов и открыл огонь по людям. Пять человек погибли на месте", - указывает HRT. Точное число пострадавших пока неизвестно, раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По неподтвержденной информации, стрелок скрылся с места преступления и направился в ближайший ресторан, где был задержан. В полиции в свою очередь заявили, что пока не могут сообщить подробности инцидента. Ведется расследование произошедшего.