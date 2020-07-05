В Хорватии проходят парламентские выборы

Парламентские выборы сегодня проходят в Хорватии. На 151 место в саборе претендуют свыше 2,5 тысячи кандидатов от более чем 70 политических сил. Основная борьба, по словам экспертов, развернется между левой коалицией "Перезагрузка", в которую в данный момент входят 11 партий, и правящим правоцентристским "Хорватским демократическим содружеством". Как отмечают аналитики, скорее всего, новый Кабинет министров страны будет коалиционным.



