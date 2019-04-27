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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Величайшее чудо в христианском мире случается как символ благословения каждый год в канун православной Пасхи - в Великую субботу. Посмотреть на схождение Благодатного огня собираются тысячи верующих со всего мира.

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