В Хургаде из отеля Aqua Magic Hotel срочно эвакуировали туристов

Три сотни туристов срочно эвакуировали из пятизвездочного отеля Aqua Magic Hotel в Хургаде после того, как там скончались супруги из Англии, а другие гости (40 человек) пожаловались на плохое самочувствие. Причина смерти пары до сих пор не установлена. Они отдыхали со своей дочерью и скончались в один день. Власти заявляют, что супруги умерли естественной смертью, однако их дочь заявила, что у родителей никогда не было проблем со здоровьем. Она полагает, что ее родители отравились едой. Известно, что в отеле отдыхает одна пара из Беларуси. Однако наши сограждане за помощью не обращались, заявили в МИД нашей страны. Дипломаты следят за ситуацией.