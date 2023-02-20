В Киев едут ревизоры

Пентагон собирается направить в Киев ревизионную комиссию, которая возьмет под контроль ситуацию с освоением Украиной военной помощи. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. На сегодня Вашингтон утвердил программы поддержки Киева на 113 миллиардов долларов. Часть средств уже поступила в Украину. Штаты на днях пытались добиться отставки украинского министра обороны Резникова, подозреваемого в коррупции, Зеленский отстоял его чудом. Вашингтон также добился старта в Украине кампании по борьбе с массовыми злоупотреблениями чиновников. Эффект пока невелик. Даже лояльные Киеву молдаване жалуются на то, что украинская контрабанда оружия приобрела чудовищный размах. Американским ревизорам придется нелегко, ведь официальный Киев мало в какой сфере проявляет такое упорство, как в защите своих коррупционеров.