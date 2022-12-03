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В Киеве березы разозлили вандалов и они разрисовали фасад бутика

Неизвестные разрисовали красной краской фасад бутика "Диор" в Киеве. Вандалы оставили надписи "Позор" и "Русский стиль" на английском и украинском языках. Компанию обвинили в поддержке России. Накануне модный дом выпустил рекламный ролик, где модели представляли одежду на фоне снежных берез. Некоторые увидели в этом "русский след".

Фото: Телеграм-канал "RT на русском"

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