В Киеве березы разозлили вандалов и они разрисовали фасад бутика

Неизвестные разрисовали красной краской фасад бутика "Диор" в Киеве. Вандалы оставили надписи "Позор" и "Русский стиль" на английском и украинском языках. Компанию обвинили в поддержке России. Накануне модный дом выпустил рекламный ролик, где модели представляли одежду на фоне снежных берез. Некоторые увидели в этом "русский след".