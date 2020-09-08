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В Киеве число безработных с начала года выросло в 3 раза
В столице Украины вырос уровень безработицы. Сейчас здесь насчитывается более 25 тысяч безработных. И это только официальные данные. В Киевской городской администрации рассказали, что за последние 8 месяцев число безработных увеличилось в 3 раза. Одной из главных причин эксперты называют карантинные меры из-за пандемии. Впрочем, кризис негативно повлиял на украинский рынок труда в целом - без работы остались около 700 тысяч человек.
В Украине рекордный прирост случаев COVID-19 за август
Отметим, несмотря на ограничения, заболеваемость COVID-19 в Украине в августе выросла почти вдвое по сравнению с июлем. На сегодняшний день выявлено 140 479 случаев коронавируса.
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