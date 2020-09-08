В Киеве число безработных с начала года выросло в 3 раза

В столице Украины вырос уровень безработицы. Сейчас здесь насчитывается более 25 тысяч безработных. И это только официальные данные. В Киевской городской администрации рассказали, что за последние 8 месяцев число безработных увеличилось в 3 раза. Одной из главных причин эксперты называют карантинные меры из-за пандемии. Впрочем, кризис негативно повлиял на украинский рынок труда в целом - без работы остались около 700 тысяч человек.



