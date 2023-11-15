В Киеве демонтирован памятник Пушкину

В Украине демонтировали памятник Пушкину, а некоторое время назад облили краской. Вопреки требованиям украинских законов, власти не ликвидировали следы нападения вандалов, а просто снесли монумент. В последнее время власти страны и местные националисты надругались над множеством памятных сооружений: разрушен был монумент советским воинам в Харьковской области, снесены несколько памятников во Львове. Вандализм в Украине приобрел такие масштабы, что речь уже идет не о борьбе с какой-то отдельной идеологией, а о настоящей войне с культурой. И, похоже, власти страны беззащитную культуру триумфально побеждают.

