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В Киеве этой ночью неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина"

Известно, что нападавших было двое. Поврежден фасад здания и вывеска телекомпании, о пострадавших не сообщается. В украинской столице введен режим спецоперации. В полиции завели уголовное дело по статье "Теракт". Причастных пока не вычислили. Накануне сотрудники телеканала уже обращались в СБУ и прокуратуру с просьбой защитить их от запугивания и угроз со стороны радикалов.

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