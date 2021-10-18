В Киеве госпитализация доступна лишь в частные клиники

Сложной остается ситуация у наших южных соседей. Минздрав Украины сообщает о резком всплеске в стране заболеваемости и смертности от COVID-19. За прошлую неделю в стране инфицированы 105 тысяч человек и налицо 10-процентный рост. Смертность составила 2 300 человек - выросла на 1/5. Пика заболеваемости ждут в последнюю декаду октября. Власти заявляют, что заполняемость специализированных отделений составляет лишь 52 %. Однако киевляне жалуются, что в столице госпитализация доступна лишь в частные клиники. Отличие их от государственных прежде всего в том, что здесь платным является все. Например, вызов скорой обойдется в 150 долларов, а день пребывания в стационаре будет стоить пациенту не менее 500 долларов.