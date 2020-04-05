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В Киеве из-за пожара десятки домов остались без света

В Киеве час назад удалось полностью ликвидировать пожар. Ночью в центре города загорелись телекоммуникационные кабели. Из подземного перехода несколько часов шел густой дым. На место ЧП прибыли полицейские и спасатели. Возгорание пытались локализовать почти всю ночь. Без электричества осталось около 80 домов украинской столицы.

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