В Киеве из-за пожара десятки домов остались без света

В Киеве час назад удалось полностью ликвидировать пожар. Ночью в центре города загорелись телекоммуникационные кабели. Из подземного перехода несколько часов шел густой дым. На место ЧП прибыли полицейские и спасатели. Возгорание пытались локализовать почти всю ночь. Без электричества осталось около 80 домов украинской столицы.



