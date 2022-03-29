В Киеве избиениям, арестам и обыскам подверглись десятки политиков, политологов, ученых и общественных активистов

В Украине творится полный беспредел. В Сеть попали кадры расправы над священником Украинской православной церкви Московского патриархата в городе Смела Черкасской области. По сообщениям СМИ, боевики теробороны захватили его прямо в храме.

За последние недели в одном только Киеве избиениям, арестам и обыскам подверглись десятки политиков, политологов, ученых и общественных активистов. Так, левый активист Василий Волга был зверски избит в ходе ареста, хотя сопротивления не оказывал. К нему две недели не пускали врачей, родные до сих пор его не видели.