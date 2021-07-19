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В Киеве ливень затопил две станции метро

Мощный ливень натворил бед в Киеве. Затоплены две станции метро и улицы украинской столицы. Возникли проблемы на ряде маршрутов наземного общественного транспорта. Пришлось перекрывать движение. Всего за 30 минут в Киеве выпала недельная норма осадков. Работы по ликвидации подтопления продолжаются, активнозадействована спецтехника.

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