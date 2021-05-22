ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Киеве на акцию трансгендеров пришли националисты

В стране настоящих демократических ценностей начался марш трансгендеров. В центре Киева на Михайловской площади проходит акция под названием "Напомним властям о себе". Правоохранители значительно усилили меры безопасности. Солдаты Национальной гвардии выстроились в квадрат, огородив с четырех сторон место сбора участников марша.

Меры оказались не лишними. На площадь также прибыли несколько десятков националистов и устроили там свой марш.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все