В Киеве на акцию трансгендеров пришли националисты

В стране настоящих демократических ценностей начался марш трансгендеров. В центре Киева на Михайловской площади проходит акция под названием "Напомним властям о себе". Правоохранители значительно усилили меры безопасности. Солдаты Национальной гвардии выстроились в квадрат, огородив с четырех сторон место сбора участников марша.



Меры оказались не лишними. На площадь также прибыли несколько десятков националистов и устроили там свой марш.



