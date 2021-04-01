В Киеве на фоне роста заболеваемости коронавирусом с 5 апреля вводят карантин

Закроются все школы и детские сады. Общественный транспорт будет работать по спецпропускам. Украина не справляется с темпами инфицирования. За сутки в стране выявлено более 17,5 тысяч случаев заражений COVID-19. Ограничительные меры, тем не менее, вызывают недовольство у населения и становятся поводом для постоянных акций протеста. Очередная - сегодня в Одессе. Против ковид-ограничений проводится массовый автопробег. Организатором выступила Всеукраинская ассоциация предпринимателей.