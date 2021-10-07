В Киеве началась акция протеста профсоюзов

Защитить свои трудовые права и свободы собрались тысячи украинцев. В эти минуты в Киеве начинается акция протеста. Местные профсоюзы возмущены продвижением властью антисоциальных, антитрудовых и антипрофсоюзных законодательных инициатив. Перед колонной протестующих идут кинологи и взрывотехники.

Демонстранты выдвигают ряд требований к Верховной раде, правительству и работодателям. В частности - повышение минимальной зарплаты и пенсий, а также прекращение рассмотрения изменений законодательства о труде в части упрощения увольнения работников. Протест начался на Майдане, откуда участники акции направятся к зданию кабмина и Рады. Полчаса назад Верховная рада отправила в отставку главу парламента Дмитрия Разумкова. Все подробности в следующем выпуске.