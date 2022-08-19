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В Киеве началась борьба за власть - к зиме вопрос решится

В Киеве началась борьба за власть - к зиме вопрос решится

Украинская оппозиция, уставшая от репрессий Зеленского, объединяется против него. Именно зимой может разразитьсямасштабный политический кризис. Почему именно зимой и к чему это приведет - в материале РИА "Новости".

Фото:БелТА

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