В Киеве начали распространять инструкции на случай начала войны

Американская пропаганда активно работает в Украине. Там нагнетается настоящая истерия. В Киеве даже начали распространять инструкции на случай начала войны. Как сообщает интернет-портал "Вести UA", до граждан доводят десятки советов, как вести себя в случае боевых действий. Как подготовить к военному конфликту свой дом, создать запасы воды и лекарств, подготовить вещи, документы и транспорт к эвакуации, а также обеспечить себя альтернативными источниками света и тепла. По сути, это запугивание своих граждан вымышленной российской агрессией и попытка оправдать расширение НАТО в Украине.