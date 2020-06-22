В Киеве накануне Дня памяти и скорби осквернили знаменитый монумент "Родина-мать"

Кощунство без границ! В день годовщины начала Великой Отечественной войны в Киеве активисты повесили радужный флаг на монумент "Родина-мать". Видео, которое было сделано при помощи квадрокоптера, потом массово раскручивалось в разных социальных сетях. В Раде осудили акцию, произошедшую в канун 22 июня - Дня памяти и скорби. "Дна нет. Совсем нет", - такой была первая реакция в соцсетях на осквернение Родины-матери в Украине. У тех, кто сделал это, нет ничего святого!