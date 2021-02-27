В Киеве националисты штурмовали Генпрокуратуру

В Киеве националисты провели массовую акцию протеста сначала под стенами офиса президента, затем - возле Генпрокуратуры. Радикалы жгли файеры и забрасывали осаждаемые здания петардами. Участники акции были немногочисленны, около тысячи человек, но крайне агрессивными. Они требовали от властей немедленного освобождения своего соратника Сергея Стерненко: этот активист осужден на 7 лет заключения за похищение и пытки депутата. Он также находится под следствием по подозрению в убийстве.



