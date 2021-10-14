В Киеве националисты вывели на улицы до 5 тыс. человек

От памятника Тарасу Шевченкопо улицам Киева к площади Независимости. Марш националистов в сопровождении правоохранителей с собаками, файеры и прославление Бандеры - так в украинской столице отметили День защитников и защитниц.

Замечены и присоединившиеся белорусские профашисты: они вооружились соответствующим полотнищем, под которым в годы Великой Отечественной выслуживающиеся перед немцами предатели брали на себя роль карателей белорусского народа.

Марш националистов в Киеве

Главными сценаристами массового киевского мероприятия выступили радикалы "Национального корпуса". Финальной точкой шествия стал огненный перформанс: на Крещатике сожгли два чучела с табличками "Зе " и "Вагнергейт".

Имиджевый удар по политике Зеленского

Сегодняшний киевский марш националистов стал настоящим имиджевым ударом по политике Офиса президента. Местные наблюдатели признают, что праворадикальным силам удалось мобилизовать большое число людей - именно на протестных лозунгах против Зеленского.