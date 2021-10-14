3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Киеве националисты вывели на улицы до 5 тыс. человек
От памятника Тарасу Шевченкопо улицам Киева к площади Независимости. Марш националистов в сопровождении правоохранителей с собаками, файеры и прославление Бандеры - так в украинской столице отметили День защитников и защитниц.
Замечены и присоединившиеся белорусские профашисты: они вооружились соответствующим полотнищем, под которым в годы Великой Отечественной выслуживающиеся перед немцами предатели брали на себя роль карателей белорусского народа.
Марш националистов в Киеве
Главными сценаристами массового киевского мероприятия выступили радикалы "Национального корпуса". Финальной точкой шествия стал огненный перформанс: на Крещатике сожгли два чучела с табличками "Зе " и "Вагнергейт".
Имиджевый удар по политике Зеленского
Сегодняшний киевский марш националистов стал настоящим имиджевым ударом по политике Офиса президента. Местные наблюдатели признают, что праворадикальным силам удалось мобилизовать большое число людей - именно на протестных лозунгах против Зеленского.
Кстати, посольство Соединенных Штатов настоятельно не рекомендовало американским гражданам сегодня появляться на улицах Киева. Дипломаты предупредили, что в городе ожидаются массовые беспорядки - видимо, американцам виднее.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов