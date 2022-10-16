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В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и трех областях Украины объявили воздушную тревогу, пишет БелТА.

Жителей украинской столицы из-за объявленной тревоги городские власти попросили проследовать до укрытий. Кроме Киева, воздушная тревога объявлена также в трех областях страны: Киевской, Черкасской и Полтавской.

На несколько часов раньше воздушную тревогу объявляли в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Харьковской областях. Воздушная тревога звучала и в подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

Фото:pixabay.com

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