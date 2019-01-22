В Украине продолжают писать свою историю. В Киеве открыли барельеф Симона Петлюры - главарю националистов, с именем которого связаны еврейские погромы и массовые убийства в начале XX века. Его в Украине сегодня называют "одним из видных деятелей". Барельеф находится на улице Симона Петлюры напротив памятника красноармейскому командиру Николаю Щорсу. Несмотря на действующий в стране закон о декоммунизации, монумент не демонтировали, однако он уже несколько лет закрыт со всех сторон тканью в цвет украинского флага.