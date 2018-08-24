Свою военную мощь сегодня показала Украина. В Киеве по случаю 27-ой годовщины независимости прошел грандиозный военный парад. В шествии приняли участие четыре с половиной тысячи военнослужащих. К торжествам присоединились и 18 иностранных партнеров, в основном это военные стран НАТО. Впервые в шествии участвовали женщины-военнослужащие. Кульминацией парада стала демонстрация образцов новейшей военной техники украинского производства, а также участие военной авиации. С Днем независимости Президента Украины Петра Порошенко поздравил Глава белорусского государства Александр Лукашенко.