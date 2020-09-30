В Киеве погибла сотрудница посольства США

В Киеве погибла сотрудница американского посольства Санвер Никаело. Молодую женщину с серьезной травмой головы нашли без сознания в лесопарковой зоне. Есть версия, что она стала жертвой нападения в момент, когда совершала свою обычную пробежку. Полиция располагает приметами подозреваемого, но ни о причинах преступления, ни о личности преступника подробностей не сообщает. Также есть версия, что погибшая была задета проходящим поездом: она не заметила его приближение, поскольку занималась спортом в наушниках. Возбуждено уголовное дело, подробности инцидента выясняются.