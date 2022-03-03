В Киеве появились американские наемники

В Киеве зафиксировано присутствие бойцов американской частной военной компании Forward Observations Group. Они уже даже прошли боевое крещение в Донбассе, судя по фотографиям, которые утекли в интернет. В состав данной ЧВК входят в основном бывшие армейские спецназовцы. Они нанимаются, как правило, для защиты различных политиков и бизнесменов в условиях боевых действий малой и средней интенсивности. Вряд ли их привезли для участия в уличных сражениях. Скорее всего, им предстоит участие в спецоперациях, диверсиях, провокациях. Возможно, они должны защищать или эвакуировать кого-либо из политиков. Присутствие американцев может быть также связано с биолабораториями Пентагона, тайно размещенными на территории Украины.